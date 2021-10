**Azione: Calenda, 'Iv? Noi apertissimi ma business e politica non stanno insieme'** (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Io Renzi non l'ho sentito. Credo ci sia un percorso da fare con tutte le forze liberali ma non possono esserci commistioni tra politica e business, dopodichè porte a Iv in cui vi sono persone straordinarie come Elena Bonetti". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. Quindi no a Renzi? "No. Azione è apertissima, dico solo che il business con la politica non possono stare insieme". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Io Renzi non l'ho sentito. Credo ci sia un percorso da fare con tutte le forze liberali ma non possono esserci commistioni tra, dopodichè porte a Iv in cui vi sono persone straordinarie come Elena Bonetti". Così Carloa L'Aria che Tira su La7. Quindi no a Renzi? "No. Azione è apertissima, dico solo che ilcon lanon possono stare".

