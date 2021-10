Auto elettrica, Toyota: investimento di 3,4 miliardi in Nord America per le batterie (Di martedì 19 ottobre 2021) Agli Stati Uniti 3,4 miliardi di dollari per la produzione delle batterie dei veicoli a basse emissioni: Toyota ha così annunciato “l’offensiva” elettrificata sul mercato NordAmericano, specificando che 1,29 miliardi saranno destinati esclusivamente allo sviluppo e localizzazione del prossimo impianto di produzione. Per fare ciò, il costruttore giapponese – che ha previsto per la produzione globale di batterie un investimento di 13,5 miliardi di dollari – si unirà in una partnership con Toyota Tsusho, già controllata del gruppo: un investimento che “contribuirà a rendere più accessibili i veicoli elettrificati per i clienti Americani, riducendo sensibilmente le emissioni di CO2 e, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Agli Stati Uniti 3,4di dollari per la produzione delledei veicoli a basse emissioni:ha così annunciato “l’offensiva” elettrificata sul mercatono, specificando che 1,29saranno destinati esclusivamente allo sviluppo e localizzazione del prossimo impianto di produzione. Per fare ciò, il costruttore giapponese – che ha previsto per la produzione globale diundi 13,5di dollari – si unirà in una partnership conTsusho, già controllata del gruppo: unche “contribuirà a rendere più accessibili i veicoli elettrificati per i clientini, riducendo sensibilmente le emissioni di CO2 e, ...

