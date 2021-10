Autisti senza green pass: il caso delle corse saltate in tutta Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott – Con l’introduzione del green pass obbligatorio sui posti di lavoro, il governo ha messo mano alla statistica applicata al tasso di vaccinazioni. Banale relazione di causa-effetto: così facendo il numero di vaccinati sarebbe aumentato. Quello che invece non ha messo in conto – o quantomeno non ha ben ponderato – è il caos che si sarebbe generato in determinati settori cruciali per la vita quotidiana dei cittadini. E’ il caso – e qua non serviva consultare l’oracolo di Delfi per dedurlo – del trasporto pubblico. Dallo scorso 15 ottobre, in molte città Italiane, la mancanza di Autisti si è fatta sentire. Autisti senza green pass, centinaia di corse cancellate Per comprendere la portata di questo vulnus ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott – Con l’introduzione delobbligatorio sui posti di lavoro, il governo ha messo mano alla statistica applicata al tasso di vaccinazioni. Banale relazione di causa-effetto: così facendo il numero di vaccinati sarebbe aumentato. Quello che invece non ha messo in conto – o quantomeno non ha ben ponderato – è il caos che si sarebbe generato in determinati settori cruciali per la vita quotidiana dei cittadini. E’ il– e qua non serviva consultare l’oracolo di Delfi per dedurlo – del trasporto pubblico. Dallo scorso 15 ottobre, in molte cittàne, la mancanza disi è fatta sentire., centinaia dicancellate Per comprendere la portata di questo vulnus ...

