Australian Open, defezione di lusso al torneo: “Solo per vaccinati? Non so se vado” (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Australian Open che si terrà a Melbourne potrebbe perdere una delle sue stelle di maggiore grandezza a causa del vaccino. La questione vaccinale influisce anche sull’andamento dei tornei di tennis, o comunque potrebbe farlo nel caso in cui gli organizzatori dell’Australian Open fossero costretti a sottostare alle regole del governo locale sull’ingresso in Australia di stranieri. Attualmente, infatti, nella nazione possono entrare solamente coloro i quali hanno già effettuato entrambe le dosi di vaccino. Come abbiamo visto in questi mesi anche qui da noi, il vaccino è un argomento divisivo e ci sono persone che, data la possibilità di scelta, preferiscono non sottoporsi all’inoculazione per timore degli effetti collaterali a breve e lungo termine. L’adozione del Green Pass ha alimentato le polemiche e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 ottobre 2021) L’che si terrà a Melbourne potrebbe perdere una delle sue stelle di maggiore grandezza a causa del vaccino. La questione vaccinale influisce anche sull’andamento dei tornei di tennis, o comunque potrebbe farlo nel caso in cui gli organizzatori dell’fossero costretti a sottostare alle regole del governo locale sull’ingresso in Australia di stranieri. Attualmente, infatti, nella nazione possono entrare solamente coloro i quali hanno già effettuato entrambe le dosi di vaccino. Come abbiamo visto in questi mesi anche qui da noi, il vaccino è un argomento divisivo e ci sono persone che, data la possibilità di scelta, preferiscono non sottoporsi all’inoculazione per timore degli effetti collaterali a breve e lungo termine. L’adozione del Green Pass ha alimentato le polemiche e ...

Advertising

fanpage : 'Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno… - WeAreTennisITA : Djokovic tornerà a Parigi ???? In una intervista ad un magazine serbo, il numero 1 ha rivelato la sua programmazione… - Agenzia_Ansa : 'Solo vaccinati agli Australian Open', Djokovic a rischio. Premier dello Stato di Victoria: 'Il virus non sa quanti… - Milone50 : RT @tempoweb: Djokovic gela tutti: 'Australian Open aperto solo ai vaccinati? Non so se ci andrò' #covid #greenpass #vaccino #australianope… - ArmandaGelsomin : RT @Ticinonline: Niente Australian Open per Djokovic? «Solo vaccinati, al virus non importa quanti slam ha vinto» -