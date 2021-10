Australia Open ma senza Djokovic: "Non ho intenzione di dire se mi sono vaccinato" (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tennista Novak Djokovic torna a far parlare di sé per le sue posizioni sui vaccini: poiché l'Australian Open di Melbourne ha profilato l'obbligo di vaccinazione per i partecipanti, Djokovic - nei ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tennista Novaktorna a far parlare di sé per le sue posizioni sui vaccini: poiché l'di Melbourne ha profilato l'obbligo di vaccinazione per i partecipanti,- nei ...

Advertising

Marcello804 : RT @IlPrimatoN: Il numero uno al mondo non vuole rivelare il proprio status vaccinale - roberta650615 : RT @IlPrimatoN: Il numero uno al mondo non vuole rivelare il proprio status vaccinale - globalistIT : Contento lui…lo saranno un po’ meno i suoi fan (magari vaccinati) #Djokovic #AustraliaOpen #tennis #covid #vaccino… - CuiProdest_67 : RT @IlPrimatoN: Il numero uno al mondo non vuole rivelare il proprio status vaccinale - Paola57305387 : #Djokovic contro l obbligo di vaccin.. #Non vuole partecipare all Open d #Australia, Così come altri suoi colleghi… -