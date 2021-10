Aumentano i contagi da Covid, si inverte il trend del bollettino? Quel segnale tra tamponi e Green pass (Di martedì 19 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un leggero aumento di casi e decessi legati al Covid. Probabile che questo rialzo sia dettato dal fatto che lunedì, come spesso accade, i numeri sono più a ribasso a causa del weekend e vengono poi recuperati a partire dal martedì. Fatto sta che si registra un lieve aumento, ma niente di particolarmente preoccupante. Il bollettino di oggi, martedì 19 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.697 contagiati, 4.442 guariti e 70 morti a fronte di 662.000 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è crollato allo 0,4 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Ovviamente l'incidenza così bassa si spiega col fatto che nel conteggio ci sono i test che i lavoratori non vaccinati devono obbligatoriamente fare per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante un leggero aumento di casi e decessi legati al. Probabile che questo rialzo sia dettato dal fatto che lunedì, come spesso accade, i numeri sono più a ribasso a causa del weekend e vengono poi recuperati a partire dal martedì. Fatto sta che si registra un lieve aumento, ma niente di particolarmente preoccupante. Ildi oggi, martedì 19 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.697ati, 4.442 guariti e 70 morti a fronte di 662.000analizzati, con il tasso di positività che è crollato allo 0,4 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Ovviamente l'incidenza così bassa si spiega col fatto che nel conteggio ci sono i test che i lavoratori non vaccinati devono obbligatoriamente fare per ...

