Atletico Madrid-Liverpool | Klopp | “Abbiamo giocato un buon calcio”

(Di martedì 19 ottobre 2021) “È stata una partita difficile come ci aspettavamo.fatto sorprendentemente bene all’inizio:segnato due reti meravigliose e poiun”. Non può non essere soddisfatto Jurgen, dopo la vittoria esterna del suocontro l’per 3-2. Decidono le reti di Salah (doppietta) e Keita, ma anche l’espulsione di Griezmann: “Il primo gol l’regalato poi il secondo è nato da una loro bella giocata, anche se le distanze cheavuto in quella circostanza non andavano bene. All’intervallo credo che tutti allo stadio pensavano che la gara stesse andando nella direzione dell’e noi ...

Advertising

sport : #UCL #PSGRBL ?? ? ¡FINAL! ?? Messi lidera la remontada del PSG ???? 3 ?? 2 ??? ?? #EnDirecto… - dangiuntolee : RT @notjumped: Vi spiego cosa fa il Milan in UCL. Allora, arriva a Oporto, Madrid e Liverpool, va da Porto, Atletico Madrid e Liverpool e c… - antofns : RT @notjumped: Vi spiego cosa fa il Milan in UCL. Allora, arriva a Oporto, Madrid e Liverpool, va da Porto, Atletico Madrid e Liverpool e c… - giuseppe250 : @UEFA facendo seguito al mio precedente tweet. Il girone B attualmente Liverpool 9. Atletico Madrid 4. Porto 4. M… - JoviAcm : Dobbiamo giocare contro Porto e Atletico Madrid pensato ai furti arbitali che ci hanno fatto -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

... che restano comunque vive vista anche la vittoria del LIverpool sull'. Un successo senza dubbio meritato quello del Porto che per tutto l'arco dei 90' ha imposto i propri ritmi, ...Tre sconfitte su tre. Il perde anche contro il , dopo i ko con Liverpool e. Ma questa volta è una sconfitta senza appello. Un'involuzione nel gioco che non può non preoccupare Stefano , che assiste impotente alla disfatta in terra portoghese. Porto - Milan 1 ...Il Liverpool, nello stesso gironi dei rossoneri, passa al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I "cugini", invece, impegnati in Ucraina convincono e si portano in ...Le prime partite della fase a gironi di Champions League sono state veramente scoppiettanti. Sono scese in campo le prime due squadre italiane, si tratta di Inter e Milan che hanno rispettivamente vin ...