Atletica, a Napoli domenica si torna a correre dopo lo stop per il Covid (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli si torna a correre. domenica ripartono le gare podistiche con la SpaccaNapoli: l'evento, che si disputa dopo la sosta forzata causa Covid, ha in piazza Municipio il suo quartier generale, dove avverranno partenza e arrivo e dove verrà allestito il villaggio già da sabato 23. L'organizzazione sarà curata da Uisp Napoli e Asd Stabiaequa Half Marathon, con il patrocinio di Comune e del Coni Campania: ad oggi risultano iscritti oltre 400 podisti. Previste due distanze: 10 chilometri per corsa competitiva e non competitiva, mentre la camminata sportiva avrà una lunghezza di 5 km. Si partirà come detto da piazza Municipio per dirigersi verso piazza Garibaldi; gli atleti poi rientreranno da corso Umberto I per salire ...

Osimhen, mister 100 milioni: così Victor ha conquistato Napoli Decisivo, il più determinante di tutti in serie A: un fenomeno Victor Osimhen , contro il Torino ha ripetuto la performance atletica di Leicester impattando il pallone a 2,52 metri di altezza per girarlo di testa in porta. Cinque reti in campionato, tre in Europa League: Victor va a segno ogni 82 minuti, una media ...

Giordano, giornalista: "Napoli? La preparazione atletica sta dando risultati"

Napoli-Torino 1-0, l'analisi del gol: cosa potevano fare meglio i granata? L'analisi dell'azione che al minuto 81 ha portato in vantaggio il Napoli con il gol del numero 9 Victor Osimhen ...

