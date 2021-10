Atalanta, i convocati di Gasperini per il Manchester United (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha convocato 20 giocatori per la trasferta di Champions League con il Manchester Unitedi. Out Toloi, Djimsiti, Hateboer, Pessina e Gosens. Questa la lista dei convocati. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Palomino, Pezzella, Demiral, Scalvini, Lovato, Zappacosta. Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskiy, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Il tecnico dell’Gian Pieroha convocato 20 giocatori per la trasferta di Champions League con ili. Out Toloi, Djimsiti, Hateboer, Pessina e Gosens. Questa la lista dei. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Palomino, Pezzella, Demiral, Scalvini, Lovato, Zappacosta. Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskiy, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.

Advertising

sportface2016 : #ManchesterUnitedAtalanta, i convocati di #Gasperini: out anche #Toloi - CalcioNews24 : Convocati #Atalanta per il #ManchesterUnited: cinque assenti - Atalantinicom : #Atalanta - Sono 20 i calciatori convocati da Gasperini per Manchester United-Atalanta#At...… - tuttoatalanta : Domani Man United-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Toloi, Djimsiti, Hateboer, Pessina e Gosens… - MCalcioNews : Verso Manchester United-Atalanta, I convocati di Gasperini: dalla lista sono fuori cinque giocatori -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta convocati Manchester United - Atalanta, i convocati di Gasperini: out Toloi Gian Piero Gasperini ha comunicato la lista dei 20 giocatori convocati per Manchester United - Atalanta , sfida valida per la terza giornata di Champions League e in programma domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 21. Assente Toloi, che si aggiunge ai ...

Convocati Atalanta per il Manchester United: cinque assenti L'Atalanta ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions League contro il Manchester United L'Atalanta ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions League contro il ...

Convocati Atalanta: out Toloi, c'è Freuler Calciomercato.com Manchester United-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Toloi I 20 giocatori convocati da Gasperini in vista di Manchester United-Atalanta di Champions League: out anche Toloi ...

Convocati Atalanta: out Toloi, c'è Freuler Sono 20 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l'Atalanta affrontare il Manchester United. Out Toloi, c'è Freuler. ECCO ...

Gian Piero Gasperini ha comunicato la lista dei 20 giocatoriper Manchester United -, sfida valida per la terza giornata di Champions League e in programma domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 21. Assente Toloi, che si aggiunge ai ...L'ha diramato la lista deiper il match di Champions League contro il Manchester United L'ha diramato la lista deiper il match di Champions League contro il ...I 20 giocatori convocati da Gasperini in vista di Manchester United-Atalanta di Champions League: out anche Toloi ...Sono 20 i convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l'Atalanta affrontare il Manchester United. Out Toloi, c'è Freuler. ECCO ...