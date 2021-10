Atalanta | Gasperini | ' Questo Ilicic non lo vedevo da Valencia'

(Di martedì 19 ottobre 2021) MANCHESTER (INGHILTERRA) - Gian Piero, direttamente da "Old Trafford", ha parlato ai microfoni di Sky in vista della grande sfida Champions Manchester United -. " Sarà ...

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Gian Piero, direttamente da "Old Trafford", ha parlato ai microfoni di Sky in vista della grande sfida Champions Manchester United -. " Sarà fondamentale sistemare la difesa, tutto parte da ...Gian Piero, parlando a Sky alla vigilia della terza giornata del Gruppo F di Champions League, mette i punti fermi per la suaattesa da un impegnativo match all'Old Trafford. "Loro ...L'allenatore: "Il Manchester United ne ha tanti che possono fare la differenza. Dobbiamo difendere e giocare altrettanto bene" ..."Bisogna limitare la qualità del Manchester e poi creare i presupposti per essere pericolosi e giocare bene". Con queste parole Gian Piero Gasperini presenta il match di Champions di domani in casa de ...