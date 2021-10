Atalanta, De Roon: «Pronto per giocare. Dallo Unite possiamo imparare tanto» (Di martedì 19 ottobre 2021) Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con il Manchester United Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della sfida al Manchester United. CONDIZIONI – «Quando perdi le prime quattro partite della stagione sei dietro agli altri. Dovevo trovare ancora un po’ di ritmo, non è facile allenarsi in maniera diversa. Adesso sto bene e sono in forma, ho tanta voglia di scendere in campo. Ci ho giocato quattro anni fa qui ad Old Trafford, giocare contro 75mila persone è un’emozione indescrivibile». EMPOLI – «Contro l’Empoli abbiamo fatto una buona gara, siamo stati più lucidi in fase offensiva. Abbiamo trovato i passaggi giusti, mi sono piaciuti gli assist di Pasalic. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Marten De, centrocampista dell’, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con il Manchesterd Marten De, centrocampista dell’, ha parlato in conferenza stampa della sfida al Manchesterd. CONDIZIONI – «Quando perdi le prime quattro partite della stagione sei dietro agli altri. Dovevo trovare ancora un po’ di ritmo, non è facile allenarsi in maniera diversa. Adesso sto bene e sono in forma, ho tanta voglia di scendere in campo. Ci ho giocato quattro anni fa qui ad Old Trafford,contro 75mila persone è un’emozione indescrivibile». EMPOLI – «Contro l’Empoli abbiamo fatto una buona gara, siamo stati più lucidi in fase offensiva. Abbiamo trovato i passaggi giusti, mi sono piaciuti gli assist di Pasalic. ...

