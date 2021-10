Atalanta a Manchester, Gasperini: "Andiamo a giocare contro i migliori" (Di martedì 19 ottobre 2021) Manchester 19 ottobre 2021 - Da Manchester a Manchester. Dalla batosta per 5 - 1 contro il City , il 22 ottobre 2019, alla notte da sogno all'Old Trafford nella tana dello United. L'Atalanta torna a ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 ottobre 2021)19 ottobre 2021 - Da. Dalla batosta per 5 - 1il City , il 22 ottobre 2019, alla notte da sogno all'Old Trafford nella tana dello United. L'torna a ...

Atalanta_BC : ?? Questi i 20 nerazzurri in viaggio verso Manchester! ?? Here's our travelling squad for #ManUtdAtalanta! Presented… - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le probabili formazioni di #ManchesterUnited e #Atalanta in vista della sfida dell'Old Trafford - junews24com : Gasperini su Ronaldo: «Devo presentarlo io? È straordinario» - - Fantacalcio : Atalanta, de Roon all'esame Manchester United: 'Old Trafford, che emozione!' - tolovethedamned : domani mi piacerebbe molto assistere allo smembramento del manchester united da parte dell'atalanta -