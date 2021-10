Associazione sovversiva neonazista: perquisizioni in tutt’Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) 26 persone risultano indagate per Associazione sovversiva di matrice neonazista. Dalle prime ore di questa mattina sono in corso perquisizioni domiciliari nel capoluogo campano e in altre città italiane. perquisizioni per Associazione neonazista: 26 persone indagate La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, sta eseguendo delle perquisizioni domiciliari nei confronti di 26 persone. Una complessa indagine della Digos partenopea ha permesso di individuare ed indagare le 26 persone. La Digos collabora con la Direzione Centrale Polizia Prevenzione– Servizio per il contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno. Secondo quanto riporta Ansa.it, sono tutti indagati per Associazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) 26 persone risultano indagate perdi matrice. Dalle prime ore di questa mattina sono in corsodomiciliari nel capoluogo campano e in altre città italiane.per: 26 persone indagate La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, sta eseguendo delledomiciliari nei confronti di 26 persone. Una complessa indagine della Digos partenopea ha permesso di individuare ed indagare le 26 persone. La Digos collabora con la Direzione Centrale Polizia Prevenzione– Servizio per il contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno. Secondo quanto riporta Ansa.it, sono tutti indagati per...

