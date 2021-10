Associazione sovversiva neonazista, perquisizioni in tutta italia: 26 indagati (Di martedì 19 ottobre 2021) L'operazione avviene nell'ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno Leggi su repubblica (Di martedì 19 ottobre 2021) L'operazione avviene nell'ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno

ciropellegrino : Da #Napoli indagine su associazione sovversiva neonazista, in atto perquisizioni in tutta Italia; per ora ci sono 2… - poliziadistato : In corso perquisizioni domiciliari #Digos Napoli in varie province nei confronti di 26 persone indagate per associa… - repubblica : Napoli, associazione sovversiva neonazista, perquisizioni in tutta Italia: 26 indagati - Gazzettino : Neonazisti, perquisizioni della #polizia contro associazione sovversiva: 26 indagati - marinellafly12 : Associazione sovversiva neonazista, perquisizioni della polizia -