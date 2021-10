Associazione sovversiva neonazista, 26 indagati: perquisizioni anche in Campania (Di martedì 19 ottobre 2021) perquisizioni in tutta Italia, anche a Napoli, Caserta e Avellino, nei confronti di 26 persone indagate per Associazione sovversiva neonazista e suprematista. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del capoluogo campano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari nei confronti di 26 persone indagate per Associazione Leggi su 2anews (Di martedì 19 ottobre 2021)in tutta Italia,a Napoli, Caserta e Avellino, nei confronti di 26 persone indagate pere suprematista. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del capoluogo campano, sta eseguendodomiciliari nei confronti di 26 persone indagate per

Advertising

ciropellegrino : Da #Napoli indagine su associazione sovversiva neonazista, in atto perquisizioni in tutta Italia; per ora ci sono 2… - poliziadistato : In corso perquisizioni domiciliari #Digos Napoli in varie province nei confronti di 26 persone indagate per associa… - repubblica : Napoli, associazione sovversiva neonazista, perquisizioni in tutta Italia: 26 indagati - AnnaGedeone1970 : Associazione sovversiva neonazista, perquisizioni polizia - Ultima Ora - ANSA - CiccioniSe : RT @ciropellegrino: Da #Napoli indagine su associazione sovversiva neonazista, in atto perquisizioni in tutta Italia; per ora ci sono 26 in… -