Associazione neonazista a Napoli | 26 indagati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 26 persone indagate per Associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista

All'alba di questa mattina la Polizia di Stato di Napoli, delegati dal Procuratore della Repubblica del capoluogo campano, ha eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 26 persone indagate per Associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. Si tratta di una articolata indagine effettuata dalla Digos partenopea

