Assicurazioni | nasce la nuova Genertel 100% digitale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Al via lanativa, ideata e realizzata in meno di 18 mesi. Lastrategia consente tra l’altro di sottoscrivere la polizza in meno di 1 minuto, sospendere, riattivare e integrare la copertura, anche dopo l’acquisto, con un clic 24 ore al giorno, sette giorni su sette. sat/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

Da sempre pioniere di innovazione nel mondo delle, adesso Genertel abbraccia ancora di più le nuove tecnologie e cambia pelle per ... Insieme alla novità insurtech,infatti BeeGood, ...Da quel momento lemarittime sono un anello fondamentale nella filiera dell'economia ... A proposito di Vinacci ThinkTank Il Vinacci Think Tanknel 2018 ideato, su suggerimento e con ...Da sempre pioniere di innovazione nel mondo delle assicurazioni, adesso Genertel abbraccia ancora di più le nuove tecnologie e cambia pelle per diventare 100% nativa digitale. In questo modo la nuova ...Generali completa la trasformazione tecnologica e digitale di tutti i canali distributivi in Italia. Un percorso partito cinque anni fa che si conclude oggi con il lancio della nuova Genertel, che sar ...