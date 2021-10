Assalto Campidoglio, Trump fa causa per bloccare divulgazione documenti (Di martedì 19 ottobre 2021) Assalto al Campidoglio, Donald Trump fa causa alla Commissione parlamentare che indaga sui fatti del 6 gennaio e ai National Archives per bloccare la divulgazione di documenti richiesti dalla Commissione di inchiesta della Camera dei Rappresentanti incaricata di far luce sull’Assalto. La causa civile è stata intentata a nome dell’ex presidente dal suo legale, Jesse Binnall, presso una corte federale di Washington, stando a quanto riportano i media statunitensi. Trump insiste sull’executive privilege, la facoltà del presidente di non rivelare informazioni, richieste da un altro potere, per esigenze di sicurezza nazionale o per tutelare il principio di confidenzialità nei rapporti interni all’Amministrazione. La Casa ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021)al, Donaldfaalla Commissione parlamentare che indaga sui fatti del 6 gennaio e ai National Archives perladirichiesti dalla Commissione di inchiesta della Camera dei Rappresentanti incaricata di far luce sull’. Lacivile è stata intentata a nome dell’ex presidente dal suo legale, Jesse Binnall, presso una corte federale di Washington, stando a quanto riportano i media statunitensi.insiste sull’executive privilege, la facoltà del presidente di non rivelare informazioni, richieste da un altro potere, per esigenze di sicurezza nazionale o per tutelare il principio di confidenzialità nei rapporti interni all’Amministrazione. La Casa ...

Advertising

fisco24_info : Assalto Campidoglio, Trump fa causa per bloccare divulgazione documenti: L'ex presidente Usa fa causa alla Commissi… - Adnkronos : Assalto al Campidoglio, #Trump fa causa per bloccare divulgazione documenti. - italiaserait : Assalto Campidoglio, Trump fa causa per bloccare divulgazione documenti - its_bighouse : @ComVentotene Abbiamo trovato l’equivalente italiano dello sciamano incornato dell’Assalto al Campidoglio degli Sta… - mcuart : Si son presi gli Stati Uniti con un 'Assalto al Campidoglio'. Si son presi Roma con un 'Assalto alla CGL'. La chiam… -