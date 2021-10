Assalto alla Cgil, Lamorgese alla Camera: "Infiltrazioni eversive tra i manifestanti" (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi in Aula della Camera c'è stata l'informativa urgente della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese , sugli scontri avvenuti a Roma il 9 ottobre in occasione della manifestazione contro il green ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi in Aula dellac'è stata l'informativa urgente della ministra dell'Interno, Luciana, sugli scontri avvenuti a Roma il 9 ottobre in occasione della manifestazione contro il green ...

