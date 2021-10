Asl Taranto, 118 in emergenza: cassa integrazione e licenziamento per gli autisti soccorritori dipendenti delle associazioni di volontariato Fials, stato di agitazione (Di martedì 19 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Fials: Abbiamo appreso con stupore nelle scorse ore, che le associazioni di volontariato convenzionate in subappalto con l’ASL di Taranto per il Servizio di emergenza Urgenza Territoriale 118, hanno inviato comunicazione di messa in cassa integrazione, a tutti gli autisti soccorritori dipendenti, che svolgono il servizio sulle postazioni ambulanze ed automediche, a partire dalla data del 01 Novembre al 31 Dicembre u.s., preannunciando il successivo licenziamento. La nostra Organizzazione Sindacale, coinvolta principalmente in rappresentanza dei lavoratori associati, con la nota del Segretario Genenerale Provinciale Dr. Fabio Andrisano, ha annunciato LO ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato: Abbiamo appreso con stupore nelle scorse ore, che lediconvenzionate in subappalto con l’ASL diper il Servizio diUrgenza Territoriale 118, hanno inviato comunicazione di messa in, a tutti gli, che svolgono il servizio sulle postazioni ambulanze ed automediche, a partire dalla data del 01 Novembre al 31 Dicembre u.s., preannunciando il successivo. La nostra Organizzazione Sindacale, coinvolta principalmente in rappresentanza dei lavoratori associati, con la nota del Segretario Genenerale Provinciale Dr. Fabio Andrisano, ha annunciato LO ...

Advertising

NoiNotizie : Asl #Taranto, 118 in emergenza: cassa integrazione e licenziamento per gli autisti soccorritori dipendenti delle as… - StellatoMassimi : UNIVERSITÀ a TARANTO Interessante dibattito promosso dal Comitato per la Qualità della Vita presso la sede dell'Ord… - antennasud_13 : Taranto | Presunta truffa affidatario trasporto disabili Asl - lavocemanduria : Appalto Asl per 6,6 milioni aggiudicato con un parco macchine 'fantasma' - NoiNotizie : Trasporto diversamente abili: interdizione di un anno per appaltatore Asl #Taranto -