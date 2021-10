Asl Benevento: via alla campagna vaccinale contro l’influenza stagionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tutto pronto per la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale che ufficialmente inizierà domani, 20 ottobre. In questa prima fase riceveranno gratuitamente il vaccino le persone residenti nella provincia di Benevento di età superiore a 75 anni a cui sarà somministrato il vaccino quadrivalente adiuvato. A seguire, l’offerta sarà estesa a tutti gli aventi diritto che, su disposizione della Regione Campania, anche quest’anno comprende i bambini da sei mesi a sei anni di età e gli ultrasessantenni oltre che le persone affette da gravi patologie e le donne in gravidanza.“La consegna del vaccino antinfluenzale sta avvenendo in queste ore presso i distretti sanitari che a loro volta lo distribuiscono ai medici di medicina generale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Tutto pronto per lache ufficialmente inizierà domani, 20 ottobre. In questa prima fase riceveranno gratuitamente il vaccino le persone residenti nella provincia didi età superiore a 75 anni a cui sarà somministrato il vaccino quadrivalente adiuvato. A seguire, l’offerta sarà estesa a tutti gli aventi diritto che, su disposizione della Regione Campania, anche quest’anno comprende i bambini da sei mesi a sei anni di età e gli ultrasessantenni oltre che le persone affette da gravi patologie e le donne in gravidanza.“La consegna del vaccino antinfluenzale sta avvenendo in queste ore presso i distretti sanitari che a loro volta lo distribuiscono ai medici di medicina generale ...

