Asili nido, giardinetti e scuole aperte il pomeriggio: gli impegni dei presidenti delle Municipalità (Di martedì 19 ottobre 2021) La Cooperativa Eco ha chiesto ai neo insediati 10 presidenti delle Municipalità di Napoli: “Quali i programmi per i bambini nella prossima consiliatura?”. Sangiovanni (presidente X Municipalità): “Vivibilità sul territorio di adolescenti e bambini è una priorità assoluta”. Asili nido, apertura delle scuole nel pomeriggio, manutenzione dei giardini e dei parchi. Oratori di quartiere e Leggi su 2anews (Di martedì 19 ottobre 2021) La Cooperativa Eco ha chiesto ai neo insediati 10di Napoli: “Quali i programmi per i bambini nella prossima consiliatura?”. Sangiovanni (presidente X): “Vivibilità sul territorio di adolescenti e bambini è una priorità assoluta”., aperturanel, manutenzione dei giardini e dei parchi. Oratori di quartiere e

Advertising

stefano_cortesi : @M23Penn @scenarieconomic Asili nido da 600 euro al mese, le quote gratuite solitamente prese dagli immigrati. - Franco59946847 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma che cambia, ci vuoi marciare sopra,no perdere la tua dignità, sii superiore e as… - palamini_grazia : Bandi per 5 miliardi per la scuola entro il 2021: dagli asili nido alla digitalizzazione, ecco su cosa saranno impi… - InNotizia : Asili nido, apertura delle scuole nel pomeriggio, manutenzione dei giardini e dei parchi. Oratori di quartiere e co… - NapoliToday : #Cronaca Asili nido, scuole e parchi aperti: le proposte ai presidenti di Municipalità -