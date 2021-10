Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 18 ottobre 2021

(Di martedì 19 ottobre 2021): idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato in media 4450 spettatori, 21.13% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 2967 spettatori (share 19%). Il film Colombiana su Italia1 ha catturato 1298 spettatori (5.96%); su Rai2 TG2 Post Speciale si è portato a casa 656 spettatori (2.73%), mentre la puntata del programma di approfondimento PresaDiretta su Rai3 ha intrattenuto 1295 spettatori (5.75%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 840 spettatori (4.86%), mentre TG L7 – Speciale ...

Tv lunedì 18 ottobre 2021: dati di ieri in prima serata Ieri sera, lunedì 18 ottobre 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. I Bastardi di Pizzofalcone, su Rai Uno, vincono nuovamente la sfida degli ascolti della prima serata televisiva del lunedì, imponendosi sul Grande Fratello Vip. La fiction con protagonista Alessandro