Ascoltare i politici impegnati finché sono ancora vivi

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il parlamentare inglese David Amess, che è stato assassinato venerdì mentre riceveva gli elettori del suo collegio elettorale, aveva una piccola fissazione: voleva che Southend, il luogo che rappresentava a Westminster, venisse promossa da semplice town allo status di city. La differenza è nulla in concreto, non implica variazioni in termini giuridici, amministrativi o economici. Eppure pare che Amess avesse lanciato l’idea a scadenze regolari nell’ultimo quarto di secolo di servizio parlamentare. Ieri, a margine di una cerimonia commemorativa ufficiale condivisa, sincera e commovente, è stato annunciato che la Regina ha deciso di accordare a Southend lo status di city. È un gesto di rispetto, una carezza; resta però da chiedersi cos’abbia impedito questo provvedimento nei decenni precedenti, se la richiesta di Amess era da reputarsi sensata. Oppure, qualora invece si trattasse di ...