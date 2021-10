Ascolta la voce anche se fuori c’è troppo rumore

Leggi su dilei

(Di martedì 19 ottobre 2021) Corriamo in circolo affannosamente per raggiungere la felicità e per realizzare i nostri sogni, senza fermarci mai. A volte facciamo delle tappe, e lì ci crogioliamo, altre volte invece ci rinunciamo. Perché siamo ste non abbiamo più la forza, perché abbiamo perso la motivazione, perché non sappiamo più dove stiamo andando. Ed è in questi momenti che è necessario fermarsi ersi. Ma cosa vuol dirersi per davvero? E soprattutto come possiamo farlo quandoc’è così tanto? Quando il caos e il disordine dei giorni ci portano inevitabilmentela rotta, mentre la mente cerca di restare aggrappata a quei sogni che ci appartengono, ma che con il tempo si fanno sempre più sbiaditi e confusi? Dobbiamo fermarci,se apparentemente la ...