Arrestati gli scafisti del veliero della "rotta turca" (Di martedì 19 ottobre 2021) In manette Vladimir Iarmak, russo di 60 anni e Yevhen Paryhin, un ucraino di 22. Gli investigatori sono convinti che i due facciano parte di una delle organizzazioni che da anni gestisce i viaggi dei migranti attraverso la rotta del Mediterraneo orientale

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati gli Concorso esterno in associazione mafiosa, l'ex senatore di Forza Italia Pittelli arrestato in un blitz per traffico di rifiuti a Reggio ... C'è anche l'avvocato Giancarlo Pittelli , ex senatore di Forza Italia , tra gli arrestati dell'inchiesta "Mala pigna" coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria , che ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca 'ndranghetista ...

Cocaina, sequestro record in Portogallo Dei tre membri dell'equipaggio arrestati due sono spagnoli e uno è peruviano. La barca batte bandiera spagnola, ed ha più volte effettuato traversate transatlantiche. Secondo gli investigatori la ...

Arrestati gli scafisti del veliero della "rotta turca" La Stampa Dalla Turchia alla Sicilia per 10mila euro a persona Iarmak Vladimir e Yevhen Parhyn sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma in un contesto di organizzazione più ampia. Entrambi sono stati rintracciati su un bus turistico con ...

I ladri oscurano lo spioncino, ma un residente si sveglia e li fa arrestare Stavano per svaligiare gli appartamenti del condominio di corso Dante 41 a Torino quando, in piena notte, uno dei residenti si è svegliato e si è reso conto che il suo spioncino era stato oscurato pre ...

