Arcuri indagato, sarà innocente. Ma sulle mascherine qualcosa non tornava (Di martedì 19 ottobre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/10/Arcuri-1.mp4 Oggi vi parlo anche di un’altra storia che io seguii con grandissima attenzione. La storia, vi ricorderete, di Arcuri e Benotti, quello che si prese un miliardo e 250 milioni per portare le mascherine. Eravamo soli, gli unici a fare la battaglia su Benotti. Non c’erano i grandi giornali. Se ne fottevano di Arcuri. A me l’ex commissario mi ha querelato, per diffamazione. E su questa cosa vengo a scoprire oggi che Arcuri è indagato e ci sarebbero 800 mila mascherine a rischio per la nostra salute. È un’indagine che vedremo come andrà a finire. Non lo condanniamo prima del dovuto, perché ci sono i processi. Però intanto dò per assolta l’inchiesta che abbiamo fatto con Quarta Repubblica, con la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 19 ottobre 2021) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2021/10/-1.mp4 Oggi vi parlo anche di un’altra storia che io seguii con grandissima attenzione. La storia, vi ricorderete, die Benotti, quello che si prese un miliardo e 250 milioni per portare le. Eravamo soli, gli unici a fare la battaglia su Benotti. Non c’erano i grandi giornali. Se ne fottevano di. A me l’ex commissario mi ha querelato, per diffamazione. E su questa cosa vengo a scoprire oggi chee ci sarebbero 800 milaa rischio per la nostra salute. È un’indagine che vedremo come andrà a finire. Non lo condanniamo prima del dovuto, perché ci sono i processi. Però intanto dò per assolta l’inchiesta che abbiamo fatto con Quarta Repubblica, con la ...

