Apple lancia Voice Plan, un nuovo abbonamento a Music fatto proprio per Siri (Di martedì 19 ottobre 2021) Apple Music si arricchisce di un nuovo abbonamento dedicato a chi vuole sfruttare l’assistente della mela per controllare la riproduzione Musicale. Si chiama Voice Plan e costerà 4,99 euro al mese. Apple Music Voice PlanMacBook Pro da 14 e 16 pollici, AirPods 3 e, infine, spazio anche per i servizi in abbonamento della mela. Su tutti si è parlato, ovviamente, di Apple Music, protagonista assoluto del mondo Musicale della nuova Apple di Tim Cook. La prima cosa che la mela morsicata ha mostrato ai milioni collegati è stata una playlist richiamabile direttamente da Siri, l’assistente vocale del colosso ... Leggi su computermagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)si arricchisce di undedicato a chi vuole sfruttare l’assistente della mela per controllare la riproduzioneale. Si chiamae costerà 4,99 euro al mese.MacBook Pro da 14 e 16 pollici, AirPods 3 e, infine, spazio anche per i servizi indella mela. Su tutti si è parlato, ovviamente, di, protagonista assoluto del mondoale della nuovadi Tim Cook. La prima cosa che la mela morsicata ha mostrato ai milioni collegati è stata una playlist richiamabile direttamente da, l’assistente vocale del colosso ...

Advertising

dudo38 : RT @ispazio: Apple lancia il suo panno per la pulizia dei display: il prezzo vi farà ridere! - CorriereQ : Apple lancia un panno speciale per la pulizia dei Mac - StraNotizie : Apple lancia un panno speciale per la pulizia dei Mac - infoitscienza : Apple lancia HomePod mini in ancora più colori - zazoomblog : Apple lancia i nuovi MacBook Pro da 14? e 16? equipaggiati con i nuovi chip M1 Pro e Max - #Apple #lancia #nuovi… -