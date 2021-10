Apex Legends: ecco Ash, il nuovo personaggio in arrivo (Di martedì 19 ottobre 2021) Mostrato in un recente trailer Ash, il nuovo personaggio in arrivo su Apex Legends. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Fan di Apex Legends gioite, sembra che le fila del famoso battle royale stiano per accogliere un nuovo volto. Di recente infatti i ragazzi di Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovo trailer per presentare Ash, il nuovo personaggio giocabile in arrivo su Apex Legends. Nel trailer vengono mostrati alcuni accenni alla tormentata storia della nuova combattente, la quale raggiungerà a breve il campo di battaglia. Ash, il nuovo personaggio di Apex Legend’s, è pronta a ... Leggi su tuttotek (Di martedì 19 ottobre 2021) Mostrato in un recente trailer Ash, ilinsu. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Fan digioite, sembra che le fila del famoso battle royale stiano per accogliere unvolto. Di recente infatti i ragazzi di Respawn Entertainment hanno rilasciato untrailer per presentare Ash, ilgiocabile insu. Nel trailer vengono mostrati alcuni accenni alla tormentata storia della nuova combattente, la quale raggiungerà a breve il campo di battaglia. Ash, ildiLegend’s, è pronta a ...

