Antonio Natale tradito dall’amico Chi lo ha ucciso potrebbe avere le ore contate

Dopo 14 giorni il corpo di Antonio Natale è stato ritrovato ieri, intorno alle ore 17.30, nelle campagne tra Afragola e Caivano, nei pressi del campo rom. Il cadavere era in un evidente avanzato stato di decomposizione. Si attendono ora i risultati dell'autopsia per capire in che modo Antonio sia stato ucciso.

