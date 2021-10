Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 19 ottobre 2021 nuova lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo le esterne emozionanti dei tronisti Roberta e Matteo, che stanno continuando a conoscere rispettivamente Samuele e Noemi, oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre dal pubblico di Canale 5. Ma cosa succederà? Verrà dato spazio alle storie delle dame e dei cavalieri del Trono Over? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne, Anticipazioni 19 ottobre: Gemma e Costabile, ultime news Protagonista potrebbe essere di nuovo Gemma Galgani, la dama del parterre femminile che ora sta conoscendo sempre di più Costabile: sarà la volta buona? E’ lui l’uomo giusto per lei? Non mancheranno, ovviamente, i dispetti di Tina Cipollari, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo le esterne emozionanti dei tronisti Roberta e Matteo, che stanno continuando a conoscere rispettivamente Samuele e Noemi,andrà in onda unapuntata di, il dating show più amato di sempre dal pubblico di Canale 5. Ma cosa succederà? Verrà dato spazio alle storie delle dame e dei cavalieri del Trono Over? Scopriamolo insieme!19e Costabile, ultime news Protagonista potrebbe essere di nuovo, la dama del parterre femminile che ora sta conoscendo sempre di più Costabile: sarà la volta buona? E’ lui l’uomo giusto per lei? Non mancheranno, ovviamente, i dispetti di, ...

