Anticipazioni Le Iene 19 ottobre in tv | chi è la conduttrice di stasera | temi e inchieste | lo scherzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del martedì sera con Le, il programma di approfondimento – tra servizi e– che vede alla conduzione Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Con loro questa sera, dopo Elodie e Rocio Munoz Morales, ci sarà Elisabetta Canalis. View this post on Instagram A post shared by Le(@redazione) Le19in tv: tutti i servizi e leTra gli argomenti della puntata, ci sarà il servizio di Filippo Roma che torna sul caso del doppio lavoro del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, tra il 2018 e il 2019, da medico dipendente pubblico ha svolto attività professionali in una struttura privata ...