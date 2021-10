Andrea Cerquiglini dona la sua opera al Comune

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si è conclusa, presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, la Residenza d’Artista del pittore ed architetto romano. L’artista, finalista dell’edizione 2020 dell’Artkeys Prize, il premio internazionale di arte contemporanea organizzato dall’Associazione Blow Up, aveva colpito la giuria di esperti chiamata ad individuare i talenti più brillanti tra i numerosi partecipanti al concorso.era stato premiato con una Residenza, ovvero la possibilità di essere accolto in uno dei comuni cilentano partner dell’evento per realizzare un’d’arte. Un’occasione di scambio tra artista e territorio: da un lato, infatti, l’artista ha modo di trarre ispirazione dall’ambiente che lo circonda, dall’altro le Residenze d’Artista divengono un modo per il Cilento per affermarsi come polo internazionale ...