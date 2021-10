(Di martedì 19 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri hal’di squadra Giuseppedidella Difesa; il generale di squadra aerea Luca Goretti,didell’Aeronautica; e l’di squadra Enrico Credendino,didella Marina. “È un grande onore e un privilegio. Con riconoscenza apprendo di questa nomina. Farò del mio meglio al Comando delle Forze Armate, così come ho fatto fino ad ora per la Marina”, diceall’Adnkronos. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Ammiraglio Cavo Dragone nominato capo di stato maggiore - - patriziadegioia : RT @Armarosono: Il Consiglio dei ministri ha nominato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Cavo Dragoni, il Capo di Stato Mag… - frazmor : RT @scandura: L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è il nuovo capo di stato maggiore della Difesa italiana. L'ammiraglio Enrico Credendino, g… - Qoso12 : RT @GabrieleCarrer: ?? L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa al posto del generale Enzo Vecciarelli… - CriMiles : Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Drag… -

Ultime Notizie dalla rete : Ammiraglio Cavo

Luca Goretti capo di stato maggiore Aeronautica, Enrico Credendino per la Marina Il Consiglio dei ministri ha nominato l'di squadra GiuseppeDragone capo di stato maggiore della Difesa; il generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di stato maggiore dell'Aeronautica; e l'di squadra Enrico ...Read More NewsDragone nominato capo di stato maggiore Difesa 19 Ottobre 2021 Il Consiglio dei ministri ha nominato l'di squadra GiuseppeDragone capo di stato ...Il Consiglio dei ministri ha nominato l’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone capo di stato maggiore della Difesa. Il generale di squadra aerea Luca Go ...Il Consiglio dei ministri ha nominato l’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone capo di stato maggiore della Difesa; il generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di stato maggiore dell’Aeronaut ...