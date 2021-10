Amministrative: ecco come “l’invincibile” centrodestra ha perso (Di martedì 19 ottobre 2021) Il centrodestra, alle Amministrative, ha subito una débâcle di quelle assolutamente devastanti. ecco quali sono le maggiori cause Tanto tuonò che piovve. Ormai tutti, a partire già dalla venuta del Governo di Mario Draghi, avevano compreso che nel centrodestra più di qualcosa non funzionava. Troppe discussioni interne, e soprattutto poca coesione all’interno di uno schieramento che non è più invincibile. Alle Amministrative, la destra è stata maggioranza netta nelle rilevazioni elettorali, ma alla fine si è trovata minoranza nelle città. Una sonora sconfitta le cui cause non sono certo da attribuire tutte alla poca affluenza. Due piccoli centri contro cinque capoluoghi su sei: i conti non sembrano tornare. Matteo Salvini e Giorgia Meloni cercano di distogliere l’attenzione, palesando ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021) Il, alle, ha subito una débâcle di quelle assolutamente devastanti.quali sono le maggiori cause Tanto tuonò che piovve. Ormai tutti, a partire già dalla venuta del Governo di Mario Draghi, avevano compreso che nelpiù di qualcosa non funzionava. Troppe discussioni interne, e soprattutto poca coesione all’interno di uno schieramento che non è più invincibile. Alle, la destra è stata maggioranza netta nelle rilevazioni elettorali, ma alla fine si è trovata minoranza nelle città. Una sonora sconfitta le cui cause non sono certo da attribuire tutte alla poca affluenza. Due piccoli centri contro cinque capoluoghi su sei: i conti non sembrano tornare. Matteo Salvini e Giorgia Meloni cercano di distogliere l’attenzione, palesando ...

Advertising

you_trend : Anche il comune di #Milano ha rilasciato i dati per sezione delle ultime elezioni amministrative. Ecco quindi i flu… - sergiosaia : RT @you_trend: Anche il comune di #Milano ha rilasciato i dati per sezione delle ultime elezioni amministrative. Ecco quindi i flussi elett… - paoloigna1 : RT @you_trend: Anche il comune di #Milano ha rilasciato i dati per sezione delle ultime elezioni amministrative. Ecco quindi i flussi elett… - beniaminozagari : RT @you_trend: Anche il comune di #Milano ha rilasciato i dati per sezione delle ultime elezioni amministrative. Ecco quindi i flussi elett… - natys_robinhood : RT @porcipolitici: Amministrative 2021: quanto pesa la vittoria del centrosinistra.....o italiani mi avete umiliato prendetevi la merda ch… -