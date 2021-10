Amici | Rudy Zerbi spietato contro gli allievi | “ipocriti” | Il motivo è da applausi

Leggi su altranotizia

(Di martedì 19 ottobre 2021)21:con glidel talent. Il conduttore non ha saputo trattenere il disappunto in merito ad un comportamento tenuto daglidel talent show.confronto-AltraNotiziaIl produttore discografico ha sempre detto quello che pensava fosse giusto ed è stato così anche in questo caso. In studio adsi è tenuta la sfida tra Elisabetta ed Alessandra. Sfida voluta da Lorella Cuccarini che ha visto come giudice Carlo di Francesco. L’insegnante ha ritenuto che i ragazzi dovessero sapere quello che stava pensando. Il comportamento che hanno avuto durante ed alla fine della sfida è stato, secondo lui, scorretto ed ipocrita. Cosa è ...