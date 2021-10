Amici, l’addio di Arisa: la cantante confessa “Mi sono riproposta, ma..” (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle c’è anche Arisa. Intervistata da Superguidatv, la bravissima cantante è però tornata a parlare del talent show di Maria De Filippi svelando il vero motivo per cui ha deciso di lasciare il suo posto da insegnante di canto. La verità di Arisa sull’addio ad Amici “Io non ho abbandonato Amici” ha confessato Arisa a Superguidatv cercando di chiarire una volta per tutte la sua posizione riguardante l’addio ad Amici “Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perchè non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose. E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perchè appunto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle c’è anche. Intervistata da Superguidatv, la bravissimaè però tornata a parlare del talent show di Maria De Filippi svelando il vero motivo per cui ha deciso di lasciare il suo posto da insegnante di canto. La verità disulad“Io non ho abbandonato” hatoa Superguidatv cercando di chiarire una volta per tutte la sua posizione riguardantead“Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perchè non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose. E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perchè appunto ...

