Amici censura Malafemmena di Totò? La replica: "Solo i malpensanti possono credere..." (Di martedì 19 ottobre 2021) Bufera sul web per la presunta censura della canzone "Malafemmena", il capolavoro scritto da Totò nel 1951. Il celebre brano in lingua napoletana, pezzo di storia della musica italiana, è stato scelto dalla trasmissione "Amici di Maria De Filippi" durante la puntata trasmessa lunedì 11 ottobre 2021. Nel corso della messa in onda, "Malafemmena" è stata utilizzata per una coreografia eseguita da Francesca Tocca e Mattia. A far scoppiare "il caso censura" Gianni Valentino, curatore del progetto "Totò Poetry Culture", secondo il quale nella canzone napoletana sarebbe stata censurata la parola "Malafemmena". A replicare alle pungenti accuse del giornalista il gruppo "Fascino Witty Tv" che produce Amici, ...

