American Crime Story: Impeachment, la recensione: tempesta su Washington (Di martedì 19 ottobre 2021) La recensione dei primi episodi di American Crime Story: Impeachment, la miniserie TV sui retroscena del caso Sexgate e la relazione fra Monica Lewinsky e Bill Clinton. Fra i momenti che hanno segnato l'immaginario politico Americano di fine millennio, uno di quelli universalmente riconoscibili è l'abbraccio fra il Presidente Bill Clinton e Monica Lewinsky. I fotogrammi di quel rapido momento di affetto sarebbero diventati infatti il simbolo del Sexgate, il maggiore scandalo politico avvenuto negli Stati Uniti dai tempi del Watergate, e del conseguente processo di Impeachment a cui sarebbe stato sottoposto Clinton nel bel mezzo del suo secondo mandato. In apertura della nostra recensione di American Crime ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladei primi episodi di, la miniserie TV sui retroscena del caso Sexgate e la relazione fra Monica Lewinsky e Bill Clinton. Fra i momenti che hanno segnato l'immaginario politicoo di fine millennio, uno di quelli universalmente riconoscibili è l'abbraccio fra il Presidente Bill Clinton e Monica Lewinsky. I fotogrammi di quel rapido momento di affetto sarebbero diventati infatti il simbolo del Sexgate, il maggiore scandalo politico avvenuto negli Stati Uniti dai tempi del Watergate, e del conseguente processo dia cui sarebbe stato sottoposto Clinton nel bel mezzo del suo secondo mandato. In apertura della nostradi...

