Ambra Angiolini: la foto che sta facendo impazzire i follower (Di martedì 19 ottobre 2021) La vicenda del tapiro di Striscia la Notizia regalato all'attrice ha suscitato un grande clamore sia negli spettatori che nei tanti colleghi che l'hanno difesa a spada tratta, gettandosi alla notizia satirica. Dopo una prima reazione tra lo sconcertato e lo stupito, ha preferito lasciar parlare un eloquente silenzio. Ambra Angiolini è da poco tornata single dopo la fine dell'amore con Massimiliano Allegri, finito nel peggiore dei modi, pare. tranquillità che tanto merita. Lo si vede dai post che stanno comparendo sui suoi social in questi giorni, dove appare tutt'altro che abbattuta e, anzi, in ottima forma, per la gioia dei suoi tanti sostenitori. Nello scatto condiviso poche ore fa, la si vede più bella che mai, immersa in una luce particolare, quasi onirica, con un trucco che esalta gli immensi occhi scuri tanto amati dai registi. Le sue labbra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 ottobre 2021) La vicenda del tapiro di Striscia la Notizia regalato all'attrice ha suscitato un grande clamore sia negli spettatori che nei tanti colleghi che l'hanno difesa a spada tratta, gettandosi alla notizia satirica. Dopo una prima reazione tra lo sconcertato e lo stupito, ha preferito lasciar parlare un eloquente silenzio.è da poco tornata single dopo la fine dell'amore con Massimiliano Allegri, finito nel peggiore dei modi, pare. tranquillità che tanto merita. Lo si vede dai post che stanno comparendo sui suoi social in questi giorni, dove appare tutt'altro che abbattuta e, anzi, in ottima forma, per la gioia dei suoi tanti sostenitori. Nello scatto condiviso poche ore fa, la si vede più bella che mai, immersa in una luce particolare, quasi onirica, con un trucco che esalta gli immensi occhi scuri tanto amati dai registi. Le sue labbra ...

Advertising

repubblica : Caso 'Striscia la notizia', Ambra Angiolini valuta l'azione legale contro il programma Mediaset - fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - ParliamoDiNews : La consegna del tapiro ad Ambra Angiolini: la reazione dell`ex Francesco Renga - - DorannaD : @YoStoConTarabas Perché la protagonista del libro che leggeva mia madre si chiamava Doranna. L'ho odiato per tantis… -