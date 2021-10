Amazon Music presenta in livestream l’esclusivo concerto dei Coldplay

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nella notte italiana tra il 22 e il 23 ottobre (alle 19 del 22 ottobre negli USA)trasmette inun’esibizione esclusiva dei, cheno per la prima volta il loro nuovo albumOf The Spheres. La serata è diretta da Paul Dugdale, e si tiene alla Climate Pledge Arena di Seattle, inaugurata proprio in occasione del. Si tratta della prima performance della band in un’arena dopo circa cinque anni dalla loro ultima esibizione, e i fan di tutto il mondo hanno la possibilità di partecipare virtualmente all’evento tramite la diretta streaming sull’app di, suPrime Video e sul canale Twich di. “È fantastico che i ...

Il 22 ottobre Amazon Music trasmette in livestream l'esclusivo concerto dei Coldplay, che presentano il nuovo album Music Of The Spheres.