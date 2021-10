Amadeus e Giovanna | il tradimento | “Le corna | valige fuori ”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 19 ottobre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO.e sua moglie,Civitillo, hanno risposto via social ad alcune domande della conduttrice Paola Perego in merito al. I due, più innamorati che mai, hanno spiegato come affronterebbero la questione.: ilPiù innamorati e felici che maiCivitillo sono sposati dal 2009 (e nel 2019 hanno rinnovato le loro promesse anche con una cerimonia in chiesa). La coppia ha basato il proprio rapporto sulla sincerità e il rispetto reciproco e in merito a un ipoteticoentrambi si sono detti poco inclini al perdono: “Tanto lo scoprirei da solo”, ha dettopreoccupato non appena la domanda in merito alla questione ...