Amadeus: Avete mai visto la figlia? Ecco è bellissima (Di martedì 19 ottobre 2021) Avete mai visto la prima figlia di Amadeus, avuta dalla ex moglie Marisa? Ecco chi è la bellissima 24enne Alice Avete mai visto la prima figlia di Amdeus: bellissimaPrima di conoscere Giovanna Civitillo negli studi televisivi in Rai, Amadeus ha avuto una lunga relazione con Marisa di Martino dalla quale è nata una bambina, oggi 24enne. Si chiama Alice e dalle poche informazioni che abbiamo trovato non vive con suo padre per motivi di studio. Dando uno sguardo a delle vecchie interviste del conduttore però abbiamo scoperto che è stata proprio sua figlia a spingerlo tra le braccia della ballerina napoletana dopo che, è rimasto a lungo single. LEGGI ANCHE —> Un ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 ottobre 2021)maila primadi, avuta dalla ex moglie Marisa?chi è la24enne Alicemaila primadi Amdeus:Prima di conoscere Giovanna Civitillo negli studi televisivi in Rai,ha avuto una lunga relazione con Marisa di Martino dalla quale è nata una bambina, oggi 24enne. Si chiama Alice e dalle poche informazioni che abbiamo trovato non vive con suo padre per motivi di studio. Dando uno sguardo a delle vecchie interviste del conduttore però abbiamo scoperto che è stata proprio suaa spingerlo tra le braccia della ballerina napoletana dopo che, è rimasto a lungo single. LEGGI ANCHE —> Un ...

Advertising

Volevodirti_28 : Anche voi avete pensato ad Amadeus che esce dall'Ariston e va giro di notte per le strade di Sanremo a cercarlo ? I… - Adriana04966084 : @fattoquotidiano Incomincite a ridurre i Milioni a Fazio Clerici Amadeus...avete rotto...i.... - clody_real : RT @theoriginal_it: Siamo prontissimi a farvi IMPAZZIRE. Non puoi perdere questa grande occasione, c'avete cercato, ed eccoci. The Original… - theoriginal_it : Siamo prontissimi a farvi IMPAZZIRE. Non puoi perdere questa grande occasione, c'avete cercato, ed eccoci. The Orig… -