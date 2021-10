All’università di Ferrara la DAD non è mai finita (Di martedì 19 ottobre 2021) Le lezioni sono registrate e gli incontri con i docenti rari: finora le proteste delle associazioni studentesche non sono state ascoltate Leggi su ilpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Le lezioni sono registrate e gli incontri con i docenti rari: finora le proteste delle associazioni studentesche non sono state ascoltate

Advertising

ilpost : All’università di Ferrara la DAD non è mai finita - NejjarKarim : RT @ilpost: All’università di Ferrara la DAD non è mai finita - maelmale : RT @ilpost: All’università di Ferrara la DAD non è mai finita - ilpost : All’università di Ferrara la DAD non è mai finita - dpalma23 : RT @Greenreport_it: Università di Ferrara, la guida del dipartimento di Economia va all'economista ambientale Massimiliano Mazzanti - https… -

Ultime Notizie dalla rete : All’università Ferrara All’università di Ferrara la DAD non è mai finita Il Post