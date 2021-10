Allegri: «Zenit tappa importante, qualificazione ancora aperta» (Di martedì 19 ottobre 2021) “Lo Zenit ha dei buoni giocatori tecnici, a metà campo e davanti. E’ una squadra molto europea che gioca un buon calcio, a Londra ha fatto una bella partita a livello difensivo. Per noi è una tappa importante, con un risultato positivo aumenteremmo le percentuali di passaggio del turno, che ora è aperto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con lo Zenit San Pietroburgo. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) “Loha dei buoni giocatori tecnici, a metà campo e davanti. E’ una squadra molto europea che gioca un buon calcio, a Londra ha fatto una bella partita a livello difensivo. Per noi è una, con un risultato positivo aumenteremmo le percentuali di passaggio del turno, che ora è aperto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con loSan Pietroburgo.

