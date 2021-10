Allegri non rischia: il difensore tenuto a riposo contro lo Zenit (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo l’importante vittoria contro la Roma, la Juventus è dovuta tornare subito a lavoro per preparare la sfida di domani sera in Champions League contro lo Zenit a San Pietroburgo. Gli infortuni però, preoccupano Allegri e i bianconeri che non avranno sicuramente Dybala e De Ligt. De Ligt, Juventus, infortunio Il difensore olandese ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore ma, per fortuna, la risonanza ha escluso lesioni muscolari. Il difensore, non verrà comunque rischiato domani sera. Dunque, con il centrale olandese non al meglio, ci potrebbe essere un’occasione per Daniele Rugani al fianco di Bonucci. LEGGI ANCHE: Calciomercato Newcastle, nel mirino tre allenatori per la panchina L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo l’importante vittoriala Roma, la Juventus è dovuta tornare subito a lavoro per preparare la sfida di domani sera in Champions Leagueloa San Pietroburgo. Gli infortuni però, preoccupanoe i bianconeri che non avranno sicuramente Dybala e De Ligt. De Ligt, Juventus, infortunio Ilolandese ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore ma, per fortuna, la risonanza ha escluso lesioni muscolari. Il, non verrà comunqueto domani sera. Dunque, con il centrale olandese non al meglio, ci potrebbe essere un’occasione per Daniele Rugani al fianco di Bonucci. LEGGI ANCHE: Calciomercato Newcastle, nel mirino tre allenatori per la panchina L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

