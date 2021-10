Alfa Romeo, Raikkonen e Giovinazzi lanciano la sfida all’America (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell’ultimo Gran Premio niente punti per le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Una beffa che, il team biancorosso, vorrebbe cancellare grazie ad un bella prestazione nella prossima gara delle Americhe di Formula Uno. sfida lanciata: l’Alfa Romeo con Raikkonen e Giovinazzi vuole stupire il Nuovo Continente Ecco cosa ha detto Antonio Giovinazzi al sito ufficiale del team: “Non vedo l’ora che arrivi il weekend ad Austin, è sempre un bel posto da visitare, la gente è super amichevole e la città è fantastica. Ricordo con affetto la volta che abbiamo corso lì nel 2019, è stato un grande weekend e spero che questa volta sarà lo stesso. È stato frustrante avere perso i punti per un margine così ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Nell’ultimo Gran Premio niente punti per ledi Kimie Antonio. Una beffa che, il team biancorosso, vorrebbe cancellare grazie ad un bella prestazione nella prossima gara delle Americhe di Formula Uno.lanciata: l’convuole stupire il Nuovo Continente Ecco cosa ha detto Antonioal sito ufficiale del team: “Non vedo l’ora che arrivi il weekend ad Austin, è sempre un bel posto da visitare, la gente è super amichevole e la città è fantastica. Ricordo con affetto la volta che abbiamo corso lì nel 2019, è stato un grande weekend e spero che questa volta sarà lo stesso. È stato frustrante avere perso i punti per un margine così ...

