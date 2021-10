Alfa Romeo - Passi avanti per la "seconda vita" del Centro Tecnico di Arese (Di martedì 19 ottobre 2021) Qualcosa si muove, intorno al Centro Tecnico Alfa Romeo di Arese, il noto Palazzo Gardella dismesso dal gruppo Stellantis, che lo impiegava per un proprio call center, alla fine del 2020 e passato al gruppo Finiper, lo stesso che ha realizzato nell'area dell'ex stabilimento un grande Centro commerciale. Con un comunicato, la sindaca di Arese, Michela Palestra, ha infatti reso noto di aver incontrato di recente la Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Milano, Antonella Ranaldi, per discutere proprio del futuro della struttura, sulla quale è stata avanzata richiesta di vincolo, come riconoscimento di edificio novecentesco di alto valore storico e architettonico. I dettagli sul confronto. L'incontro ha costituito, secondo ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 ottobre 2021) Qualcosa si muove, intorno aldi, il noto Palazzo Gardella dismesso dal gruppo Stellantis, che lo impiegava per un proprio call center, alla fine del 2020 e passato al gruppo Finiper, lo stesso che ha realizzato nell'area dell'ex stabilimento un grandecommerciale. Con un comunicato, la sindaca di, Michela Palestra, ha infatti reso noto di aver incontrato di recente la Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Milano, Antonella Ranaldi, per discutere proprio del futuro della struttura, sulla quale è stata avanzata richiesta di vincolo, come riconoscimento di edificio novecentesco di alto valore storico e architettonico. I dettagli sul confronto. L'incontro ha costituito, secondo ...

