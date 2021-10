Alex Di Giorgio, dopo il nuoto sogna nuove esperienze: dal nuovo lavoro alla verità sull’ingresso al GF Vip (Di martedì 19 ottobre 2021) Alex Di Giorgio è una delle stelle del nuoto italiano. Sin da giovanissimo si è distinto per le sue esperienze in vasca, specializzandosi nello stile libero. dopo essersi aggiudicato medaglie e partecipazioni a ben due edizioni dei giochi olimpici, lo sportivo ha recentemente scelto di intraprendere una nuova carriera nel mondo della moda, che, spiega lui, è da sempre una sua grande passione. Alex Di Giorgio: la carriera del campione olimpico di nuoto Alex Di Giorgio nasce il 28 luglio 1990 a Roma. A soli 17 anni si aggiudica la sua prima medaglia d’argento agli Europei di Anversa, nella staffetta 4×200 metri. Nel 2008 vince l’argento nei 400 metri ai mondiali giovanili di Monterrey 2008 e l’argento per i 400 e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 ottobre 2021)Diè una delle stelle delitaliano. Sin da giovanissimo si è distinto per le suein vasca, specializzandosi nello stile libero.essersi aggiudicato medaglie e partecipazioni a ben due edizioni dei giochi olimpici, lo sportivo ha recentemente scelto di intraprendere una nuova carriera nel mondo della moda, che, spiega lui, è da sempre una sua grande passione.Di: la carriera del campione olimpico diDinasce il 28 luglio 1990 a Roma. A soli 17 anni si aggiudica la sua prima medaglia d’argento agli Europei di Anversa, nella staffetta 4×200 metri. Nel 2008 vince l’argento nei 400 metri ai mondiali giovanili di Monterrey 2008 e l’argento per i 400 e ...

Advertising

alex_fiscadoro : RT @robertsnickc: #Painting by Giorgio Griffa (b. 1936) #art - superpeppeball : Di Lorenzo Mertens Mourinho Alex Maradona Silvio ermal Regno Unito Sebastian Porto San Giorgio Pierpaolo Pretelli D… - alex_antony17 : RT @byoblu: Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Alessandro Barbero, Diego Fusaro, Enrico Montesano, Enrico Ruggeri raggiungano Trieste per d… - Giorgio_JJ : @Alex_Piace Ah infatti - Alex_Piace : @Giorgio_JJ Non è Lucca quello vicino a lui, ho preso una foto dal suo profilo twitter -