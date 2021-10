Alessandra Amoroso si racconta a cuore aperto: la confessione lascia tutti senza parole! (Di martedì 19 ottobre 2021) Alessandra Amoroso ha deciso di raccontarsi nel giorno in cui ha svelato la data d’uscita del suo nuovo album: la sua ultima intervista. La cantante Alessandra Amoroso è pronta a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo album ‘Tutto accade‘, disponibile dal prossimo 22 ottobre. L’artista di Galatina, compiuti i 35 anni, sembrerebbe aver L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 ottobre 2021)ha deciso dirsi nel giorno in cui ha svelato la data d’uscita del suo nuovo album: la sua ultima intervista. La cantanteè pronta a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo album ‘Tutto accade‘, disponibile dal prossimo 22 ottobre. L’artista di Galatina, compiuti i 35 anni, sembrerebbe aver L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RadioItalia : Nel nuovo album di Alessandra Amoroso, in uscita il 22 ottobre, ci sarà un 'feat' con la nipotina! ?? @AmorosoOF - OndeFunky : Tutto accade (out venerdì) è un disco che racconta felicità, non la ostenta. La recensione e la video intervista ad… - SkyTG24 : Alessandra Amoroso si racconta in Tutto Accade, una storia di consapevolezza - RADIOEFFEITALIA : Alessandra Amoroso - Un Fiore Dal Niente - MondoTV241 : ALESSANDRA AMOROSO: venerdì esce 'TUTTO ACCADE', il nuovo atteso album di inediti #alessandraamoroso -